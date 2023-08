VIDÉO - La Saint-Amour, jour idéal pour déclarer sa flamme

On fête la Saint-Amour ce mercredi 9 août. Sur la plage de Palavas-les-Flots (Hérault), certains s'en donnent à cœur joie. "J'ai hâte de vivre de nouvelles aventures avec toi et je t'aime très fort", déclare une jeune femme à l'élu de son cœur. Il y a ceux pour qui s’aimer est une évidence. "On n'a pas attendu trop de temps pour se mettre ensemble parce que ça a collé", dit un amoureux. Cependant, d'autres hésitent encore malgré les apparences. "On apprend à se connaître, vivre des bons moments ensemble. Et après, on verra où ça nous mène", dit une jeune fille.