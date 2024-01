VIDÉO - Colère des agriculteurs : les images de tracteurs contournant un barrage de police sur la route de Rungis

Au lendemain du discours de politique générale de Gabriel Attal, la mobilisation des agriculteurs ne faiblit pas, ce mercredi. Dans la matinée, des tracteurs sont parvenus à franchir un barrage de police dans le Loiret, sur la route de Rungis. Des images filmées par les équipes de TF1-LCI auprès d'un mouvement qui dit vouloir agir "sans violence".

Ils sont déterminés à rejoindre Rungis. Les agriculteurs ont passé un barrage de police à Saint-Martin-sur-Ocre, dans le Loiret, à 140 km du plus grand marché alimentaire de France, ce mercredi 31 janvier. Avec leurs tracteurs, ils ont quitté la route pour contourner les forces de l’ordre, des images spectaculaires filmées par les caméras de TF1-LCI.

"On avance à notre rythme, mais on avance", a expliqué à notre envoyé spécial Kevin, un jeune agriculteur qui insiste sur sa volonté d’agir "sans violence", le mot d’ordre d’un mouvement qui prend chaque jour plus d’ampleur. Interrogé ce matin sur France 2, Gérald Darmanin a fait état de 10.000 manifestants et 100 points de blocage dans toute la France.

Alors que le président de la Coordination rurale du Lot-et-Garonne, Serge Bousquet-Cassagne, a déclaré vouloir "bloquer Rungis" et "essayer de rentrer dans Paris", le ministre de l’Intérieur a rétorqué qu’il ne "laisserait pas faire". Il a toutefois rappelé que pour lui, "les agriculteurs ne sont pas délinquants. (…) Il n’est pas question de les évacuer".