VIDÉO - Le 13H au jardin : que planter dans son potager en avril ?

Pour avoir de la salade toute l'année dans son assiette, on lance des semis. Au bout d'un mois, on les repique dans des petits pots, puis on les met en pleine terre ou dans un abri. Ce vendredi, le bon geste de Sandrine commence en cuisine et concerne un légume un peu particulier.

Pour cultiver les pois chiches, il faut les choisir bio. Ensuite, on va recouvrir d'eau 100 g de pois chiche pendant 12 heures. Après avoir enlevé l'eau, Sandrine enferme hermétiquement les poids chiches dans un bocal. Douze heures plus tard, ils sont prêts à être plantés dans la serre.