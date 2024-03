VIDÉO - Le concours du Meilleur ouvrier de France a 100 ans : aux côtés de Mehdi, le taulier de la carrosserie

Le concours du Meilleur ouvrier de France fête cette année ses 100 ans. Pour l'occasion, TF1 a suivi Mehdi Vidal, carrossier.

Le geste est aérien et précis. Mehdi Vidal a l'œil. Sous ses doigts agiles, de la taule et des automobiles. "C'est important qu'il y ait une affinité avec la matière", explique-t-il au JT de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

Marteler, poncer, souder... Plus qu'une affinité, c'est une vocation qui a fait de Mehdi l'un des meilleurs ouvriers de France. Fils de carrossier, il connaît l'atelier depuis toujours. "C'est une passion, on en rêve la nuit", poursuit-il.

Plus de trois mois de travail et 75.000 euros pour réparer une Peugeot 402 Darl'mat

Mehdi Vidal s'est spécialisé dans les carrosseries des années 1920 à 1970. Une spécialité rare qu'il partage avec trois jeunes tauliers prometteurs. Plus de 1000 heures déjà pour qu'à 86 ans, une Peugeot 402 Darl'mat retrouve une nouvelle jeunesse. "J'essaie de regarder le moindre petit détail", confie Mehdi.

Chaque pièce a été minutieusement recréée, avec dans le zéro de la 402, le trou pour la manivelle qui permettait de démarrer le moteur.

En quelques années, les collectionneurs ont eu vent du savoir-faire de Mehdi, et les commandes ont afflué. Plus de trois mois de travail en équipe et 75.000 euros dépensés, c'est le prix à payer pour une folie douce. Dans notre reportage, découvrez d'autres petits bijoux rénovés par Mehdi et son équipe.