VIDÉO - "C'est inquiétant" : le mur d'un immeuble s'effondre à Toulouse, les habitants dans l'angoisse

Les habitants d'un immeuble du centre-ville de Toulouse ont vu un mur du rez-de-chaussée s'effondrer en pleine journée, mardi après-midi. Si personne n'a été blessé, les riverains s'inquiètent. Le 20H de TF1 s'est rendu sur place.

Le mur s'est effondré, laissant au sol un amas de briques. Mardi 5 mars en début d'après-midi, Michaël Drilhole, gérant d'un magasin, est alerté par son voisin. "On entendait des éboulements, on entendait vraiment que ça commençait à tomber derrière les murs, que ça commençait à craquer, et c'est là qu'on a décidé de sortir. Quand on est sorti, tout s'est écroulé... Ça s'est joué à 20 secondes, sinon on prenait le mur sur la tête", témoigne-t-il face à la caméra du 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

"On ne pense jamais au pire"

Sur la façade de cet immeuble du XIXe siècle, aucun signe ne laissait présager l'état de délabrement. Pourtant, la copropriété avait bien été alertée de fissures à l'intérieur, il y a plusieurs semaines.

Le bâtiment est situé rue Saint-Rome, en plein centre-ville de Toulouse. Derrière le cordon de sécurité, les habitants du quartier s'interrogent. "Ce n'est pas rassurant, d'autant plus que ça s'est déjà produit à la Place du Salin", confie une femme. "Ça fait penser un petit peu à Marseille. On ne pense jamais au pire. Et c'est quand il se produit des choses graves et importantes qu'on se pose des questions", poursuit une autre.

Une habitante de la rue a vu la scène depuis sa fenêtre, mardi après-midi. Désormais, elle se pose des questions sur son propre logement, situé, lui aussi, dans un vieil immeuble. "C'est inquiétant parce qu'on vit dedans. Donc se dire que le bâtiment peut s'écrouler à tout moment, c'est un stress", nous dit-elle.

Un peu plus loin, dans un magasin d'accessoires, l'inquiétude est aussi de mise. "On a peur qu'un jour ça puisse s'effondrer", confie une vendeuse.

Au total, une vingtaine d'habitants ont été relogés par la copropriété de l'immeuble concerné. Par précaution, le périmètre a été élargi à trois autres bâtiments, jusqu'à la fin des travaux de sécurisation. L'accès reste bloqué jusqu'à nouvel ordre.