VIDÉO - 57 ans après le crash d'un avion, le trésor du Mont-Blanc vendu aux enchères

Aucun héritier ne s'étant manifesté, les pierres avaient été divisées, comme la loi le prévoit, entre le découvreur et la ville de Chamonix (Haute-Savoie), où est situé le glacier. À l'époque, chaque lot avait été estimé à 150.000 euros. Dix ans plus tard, après que le chanceux randonneur a décidé de s'en séparer, le montant a plus que fondu avec un prix total de... 10.000 euros.

Si elle a finalement rapporté plus du double, avec un peu plus de 25.000 euros récoltés, la vente n'aura pas atteint les sommets escomptés.