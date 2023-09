VIDÉO - Le pape à Marseille le 23 septembre : dans les coulisses d'une visite historique

Le pape ne montera pas les 152 marches pour y accéder. En fauteuil roulant, il empruntera les ascenseurs qui viennent d’être révisés. Il restera 1 heure 30 sur place pour un temps de prière avec 350 prêtres. "Tout va bouger. On va déménager les bancs, on va mettre des chaises à la place. On va créer une allée centrale, chose qui est exceptionnelle dans l’histoire de la basilique", affirme Pierre Grilly, responsable technique et patrimoine de Notre-Dame-de-la-Garde.

Pour ceux qui voudraient profiter de cette occasion unique de voir le pape à Marseille, il reste encore des milliers de places pour la messe géante au stade Vélodrome.