VIDÉO - Le plus petit village du Maine-et-Loire a fait le tour du monde... grâce à son blason

Le plus petit village du Maine-et-Loire est en train de connaître un destin mondial. La Lande-Chasles est devenue la commune de l'Hexagone la plus commentée sur les réseaux sociaux... grâce à son blason, qui a fait le tour du monde. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place pour en savoir plus sur les origines de ce succès insolite.

Sur toutes les boîtes aux lettres, sur les plaques d'immatriculation et sur la façade de la mairie, le blason du village de La Lande-Chasles, avec son écureuil, est partout. Jusque dans les portefeuilles des habitants, comme ils le montrent dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Il y a onze mois, le maire a eu une idée folle : faire voyager le petit animal du blason aux quatre coins de la planète.

En février dernier, Jean-Christophe Rouxel, le maire, lance un défi aux internautes du monde entier sur Instagram : envoyer des photos du blason depuis tous les pays du globe. Onze mois plus tard, le succès est inespéré. Pour la cérémonie des vœux de ce week-end, une exposition est organisée. "On a affiché une quarantaine de photos sur les 3.180 qu'on a reçues, et on a essayé de sortir les plus étonnantes du lot", explique Jean-Christophe Rouxel, devant plusieurs clichés affichés au mur.

La Lande-Chasles, numéro un sur Instagram

Du pôle Sud au pôle Nord, en passant par les coins les plus reculés de la planète, le blason a voyagé partout : en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans le sous-marin nucléaire Le Triomphant, au large du Groenland, ou encore à Kaboul. "On a un rêve ultime, qui serait de voir notre fameux écureuil dans la Station spatiale internationale puisqu'à part la Corée du Nord, c'est le seul lieu où notre blason n'a pas été photographié. Tous les rêves sont permis aujourd'hui", poursuit le maire.

Grâce au défi, le plus petit village du Maine-et-Loire est devenu la commune française la plus performante sur Instagram en 2023. "On est numéro un, ça s'est joué de peu avec la commune de Luçon !", rapporte Jean-Christophe Rouxel. Il s'agit d'une visibilité extraordinaire pour La Lande-Chasles. Même dans le petit club de boulistes du village, on salue la performance. "Ça nous a fait tout drôle, puisque pour une petite commune comme la nôtre, voir un défilé de blason dans le monde entier, c'est folklorique !", s'exclame un habitué. D'autres espèrent que le petit écureuil pourra voyager dans le dernier pays qui lui reste à atteindre : la Corée du Nord.