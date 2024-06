Pas moins de 47% des Français s'estiment nuls en anglais. Comment en est-on arrivé là ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Certains misent sur le stage en immersion totale pour appendre une langue.

Nous vous avons tendu le micro avec une question : "Do you speak english ?". Près d'un Français sur deux s'estime nul en anglais. D'après une étude, dire bonjour en anglais est recherché 15.000 fois par mois sur Google. Mais alors, pourquoi la langue de Shakespeare nous semble-t-elle si compliquée ? Cela s'explique en partie par l'école. "On est 30 par classe en général. Le prof parle la moitié du temps. Du coup, un élève va parler une heure dans l'année. C'est insuffisant pour pouvoir développer l'anglais à l'oral", estime Batur Parkan, directeur d'un centre Wall Street Institut, à Paris.

"On s'amuse et on oublie qu'il y a de la grammaire"

Mais rien n'est perdu, des élèves, presque tous des retraités, ont retrouvé les bancs de l'école, ou plutôt du salon de thé. Dans une ambiance british, Jean-Pierre prend des cours depuis trois ans. "On n'est pas jugé. On est vraiment poussé à parler et à parler utile", confie-t-il. Professeure au lycée, Aurore Gleizal cherchait de nouvelles façons d'enseigner. "On s'amuse ensemble et on oublie qu'il y a de la grammaire", explique-t-elle.

Également enseignante, Tamara Maubecq pousse la leçon encore plus loin. Toute l'année, elle accueille chez elle en Bretagne des stagiaires pour les "déconnecter de leur réalité pour que leur cerveau ne pense plus en français". C'est le cas d'Auguste, qui parlera uniquement anglais pendant trois jours. L'exercice n'est pas toujours facile, mais pour Auguste, cette immersion est bien plus efficace. "J'ai une approche de l'apprentissage qui n'est pas scolaire. Au bout d'un moment, tu penses en anglais, tu rêves même en anglais. Vraiment, c'est impressionnant."