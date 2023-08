VIDÉO - Le succès du co-jardinage en centre-ville : "Un moment de partage"

Cette rencontre a été rendue possible grâce à Chantal Perdigau. L’idée d’un site de rencontre d’un nouveau genre lui est venue il y a une dizaine d'années après une discussion entre amis. “J’ai constaté qu’il y avait des personnes qui avaient un jardin mais pas nécessairement le temps ou l’envie de le cultiver en potager et, d’un autre côté, des personnes qui n’avaient pas la chance d’avoir un jardin et qui avaient envie de manger les légumes d’un potager, et donc je me suis dit que les uns et les autres pouvaient se rencontrer et partager les récoltes”, explique-t-elle.

Il n’y a aucune transaction financière, ni entre co-jardiniers, ni avec le site qui les met gratuitement en relation. L’idée avait tout pour séduire Renaud, quelque peu dépassé par son potager. "Au départ, moi, je ne connaissais rien. Donc c’est bien d’apprendre à plusieurs. Et puis les jardiniers échangent beaucoup entre eux. Il y a des échanges de graines avec d’autres jardins partagés", apprécie-t-il.