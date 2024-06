À Toulouse, une habitante a récemment fait condamner la mairie en raison du mauvais aménagement de la rue dans laquelle elle vit. En cause, un trottoir trop étroit, devenu dangereux en raison de l'importante circulation.

C'est une condamnation rare. Une habitante a obtenu gain de cause devant le tribunal administratif de Toulouse au sujet de l'aménagement de la rue dans laquelle elle réside. L'intéressée, dont l'habitation est située chemin du Château de l’Hers, en sortie de virage, a un jour été percutée par le rétroviseur d'un véhicule. En cause, l'étroitesse du trottoir et de la rue, où plusieurs dizaines de bus circulent chaque jour.

Dans un jugement du 23 mai dernier, le tribunal administratif de Toulouse a donné raison à la plaignante et condamné la ville et Toulouse-Métropole à "réaliser les travaux nécessaires afin que Lucie Lafabrie puisse entrer et sortir de chez elle en toute sécurité et disposer d'un accès véhicule à sa propriété". Ces travaux doivent être achevés dans les six mois, sans astreinte, a précisé l'instance, comme le rapporte La Dépêche.

En l'espace de quelques années, ce secteur de Toulouse s'est fortement dynamisé, avec un trafic de plus en plus important, sans que l'architecture urbaine suive. La rue est devenue très passante et est empruntée quotidiennement par une ligne de bus, en attendant une deuxième, encore plus fréquentée. En l'état, la configuration des lieux est telle que ces véhicules imposants, de même que les poids lourds, doivent régulièrement empiéter sur ledit trottoir, mettant en danger ceux qui restent à pied.

Ma fille s'accroche aux barreaux du portail pour éviter de se faire entraîner ou de tomber. Lucie Lafabrie

Lucie Lafabrie, elle, s'est installée sur place en 2013, à une époque où le quartier avait un visage radicalement différent. Aujourd'hui, elle a très peur pour sa fille de 4 ans. "Lorsque je dois fermer ou ouvrir le portail, ma fille s'accroche aux barreaux pour éviter de se faire entraîner ou de tomber", témoigne-t-elle sur TF1. Après plusieurs signalements, c'est donc en toute logique que la Toulousaine s'est décidée à porter plainte. "J'ai au départ alerté de façon amiable et courtoise par courrier. Puis le temps passe et on voit que rien ne se passe, qu'au contraire nos remarques ne sont pas prises en compte. Je n'avais plus d'autres choix que d'aller devant la justice", souligne-t-elle.

Un choix payant puisque la "ville rose" se trouve désormais dans l'obligation de sécuriser les lieux à court terme. Cela implique une révision complète de la circulation dans le secteur, avec peut-être la mise en place de feux tricolore ou d'un sens unique. Car si depuis 2007, les nouveaux trottoirs doivent être larges d'au moins 1,40 mètre, il est presque impossible d'agrandir ceux déjà existants. "Nous sommes naturellement contraints, physiquement, par la matérialité de la rue, de ce chemin étroit dans une zone très dense. Pour autant, nous allons réfléchir plus globalement à un réaménagement du quartier", annonce Pierre Espluglas-Labatut, adjoint au maire (DVD) de Toulouse.

Reste à voir dans quelle mesure ces changements permettront d'améliorer la vie quotidienne des habitants.