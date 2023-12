Voiture électrique à 100 euros par mois : ce site vous dit si vous êtes éligible au leasing social

Le dispositif de location de voiture électrique à 100 euros par mois a été lancé par Emmanuel Macron ce jeudi. Le site internet pour toutes les démarches est désormais ouvert et vous permet de savoir si vous êtes éligible.

L'opération a été lancée par Emmanuel Macron, ce jeudi 14 décembre. Le concept ? Une petite voiture électrique pour 100 euros par mois sans apport, un "leasing social" destiné aux plus modestes. Dans la matinée, à Saint-Mathieu-de-Tréviers, petite ville de l'Hérault, la nouvelle enthousiasmait. "Je trouve ça super ! Ça me donne très envie de passer à l'électrique. C'est vrai que ce qui est difficile, c'est le cout. Donc 100 euros par mois, ça me semble abordable", réagit un homme au micro de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

Attention toutefois : à ce prix, vous n'achetez pas la voiture, vous la louez. Et tout le monde n'est pas éligible : les plus hauts revenus sont exclus du dispositif. Par exemple, vous y avez droit si vous êtes un célibataire et gagnez 1376 euros net par mois ou si vous êtes un couple avec deux enfants et que vous gagnez au plus 4129 euros net mensuels.

Peu de Français concernés dans un premier temps

Un site officiel vient d'être lancé : mon-leasing-electrique.gouv.fr, pour savoir si vous êtes éligible. C'est la première étape. Ensuite, pour passer vraiment commande de votre véhicule, c'est à partir du 1er janvier 2024. Les réservations se feront en concession.

Enfin, les premières livraisons devraient avoir lieu fin janvier 2024. Peugeot 208 électrique, Renault Twingo, Citroën C3, Fiat 500... Des petits modèles avec environ 300 km d'autonomie.

Avec ce dispositif unique au monde, le gouvernement a pour objectif de lever le principal frein au déploiement des voitures électriques. "Aujourd'hui, on parle de 4 à 5 millions de Français qui sont concernés par ce nouveau dispositif. Mais dans un premier temps, en 2024, seuls 20.000 véhicules électriques seront disponibles pour entrer dans ce leasing social. Donc ça va monter en puissance, mais pour l'instant, ça ne va pas concerner énormément de Français", précise Marianne Enault, journaliste et experte environnement de TF1.