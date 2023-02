VIDÉO - "Les bureaux du cœur" : comment des entreprises aident les travailleurs sans domicile

Avec les journalistes du 20H de TF1, Justine se rend dans les locaux d'une start-up nantaise. Son dirigeant Pierre Leroy est en passe d'être convaincu. Dans les locaux de cette société de conseil en architecture, il y a encore quelques mètres carrés de disponibles. Les espaces inutilisés en entreprise ne sont pas rares selon Justine. "Quand on regarde les locaux des bureaux qui ne sont pas utilisés, ou des salles de réunions qui ne sont pas utilisées non plus, ou parfois des zones qui font un peu archives, on voit que ce sont des salles qui pourraient être réaménagées pour prévoir un petit accueil", assure la bénévole.

Le rôle de Justine est aussi de rassurer les candidats à l'hébergement. Pour le dirigeant de cette start-up nantaise, ce type d'initiative "pose plein de questions. Que ce soit à propos des assurances, comment cela va se passer, ou sur le bail et comment on va se sécuriser là-dessus. Là les Bureaux du cœur ont fait un travail remarquable, parce qu'ils ont posé un cadre juridique et réglementaire".