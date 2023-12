Les fortes pluies des dernières semaines ont-elles rempli les nappes phréatiques ?

Les pluies abondantes des dernières semaines ont permis de remplir une partie des nappes phréatiques qui étaient en grave déficit en France, après une sécheresse historique. Pour autant, des inégalités subsistent. Ce qu'a constaté le 20H de TF1 sur le terrain.

À Saint-Rémy-lès-Chevreuse, dans les Yvelines, Le niveau de la rivière est supérieur à la normale. Les sols sont gorgés d'eau, grâce aux pluies abondantes du week-end dernier. Un phénomène qu'on n'avait plus vu depuis longtemps dans le département. Une bonne nouvelle, car les nappes phréatiques se rechargent, lentement, mais sûrement. Elles s'approchent du niveau normal.

"On a eu énormément d'eau. Et malgré cela, on a un arrêté préfectoral de sécheresse", explique toutefois, face à la caméra du 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article, Nathalie Idrissi, du collectif des riverains Cœur de ville. À Saint-Rémy-lès-Chevreuse, il faudra effectivement attendre encore quelques semaines avant que l'eau atteigne les nappes les plus profondes. Mais la tendance s'améliore, comme partout en France.

En novembre, le pays était à sec. Un mois plus tard, la situation s'améliore, comme le montre la carte visible ci-dessous. Les 36 jours de pluie sans interruption leur ont permis de se recharger, notamment dans l'ouest et au nord du pays.

"La situation est très satisfaisante. On a des niveaux qui sont très hauts, notamment dans le Sud-Ouest, le Massif central, la Bretagne", détaille Violaine Bault, hydrogéologue au Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) à Lods (Doubs).

TF1

En France, les nappes n'avaient jamais été aussi remplies depuis deux ans, mais avec des contrastes importants. Ainsi, sur le pourtour méditerranéen, leur niveau reste très préoccupant. "Il va également être compliqué de renouveler les ressources, sauf si vraiment on a des pluies qui sont excédentaires cet hiver. Et pour l'instant, ce n'est pas parti pour", complète Violaine Bault.

Prudence aussi dans les régions où les nappes sont bien remontées. Car cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de sécheresse cet été. Dans le Doubs, la commune de Beure a même décidé de prendre les devants en commençant un forage de 80 mètres de profondeur. L'objectif est d'atteindre une nappe phréatique très profonde pour assurer l'approvisionnement de 10.000 foyers.