Malgré le récent durcissement de la législation en la matière, les Français sont encore trop sollicités par le démarchage téléphonique. Bien que cette pratique soit désormais fortement encadrée, les abus restent nombreux.

On pensait en avoir fini avec ce phénomène. Les pouvoirs publics ont récemment durci les dispositions en matière de démarchage téléphonique. Pourtant, les appels indésirés semblent toujours aussi nombreux. Une impression confirmée par une récente étude de Notify selon laquelle 56% des Français se disent "beaucoup trop sollicités" par les marques au téléphone et 37,9% estiment être "un peu trop sollicités". Les histoires se ressemblent d'un ménage à l'autre. "Ils veulent refaire mon électricité très régulièrement, ils veulent me mettre des panneaux solaires...", confirme une femme, qui rit jaune au micro de TF1. "C'est l'enfer. On en bloque un, il y en a quinze qui reviennent derrière", critique une autre, visiblement désabusée.

Bloquer ce type d'appel est devenu un réflexe. Jean a d'ailleurs une liste de ceux qu'il a reçus ces dernières semaines. "Tout ça, ce sont des numéros qui m'ont appelé plusieurs fois et que j'ai bloqué. Je leur réponds que je ne suis pas intéressé, merci au revoir", affirme le jeune homme. "Souvent, ils rappellent avec le même début de numéro, il y a juste la fin qui change. Même si on est inscrit à Bloctel, malheureusement, il n'y a rien à faire, ils insistent pour appeler", s'insurge-t-il encore.

Une législation qui peine à être appliquée ?

Bloctel est un site internet mis en place par le gouvernement, en remplacement de l'ancienne liste rouge. Le principe est simple : une inscription est censée mettre fin aux appels publicitaires. Censée seulement, parce que dix ans après sa mise en place, son succès est mitigé. En effet, la plateforme ne filtre pas les numéros pour de la rénovation énergétique ou le Compte personnel de formation (CPF), soit ceux qui reviennent le plus souvent, à des horaires souvent peu orthodoxes. "C'est surtout le soir après 19h et le weekend", pointe une femme, victime de ces agissements, et agacée. Son irritation est légitime puisque la loi interdit formellement ce type de manœuvres. Ainsi, depuis un décret du 1er mars 2023, le démarchage téléphonique est limité en semaine et sur des plages horaires définies (de 10h à 13h et de 14h à 20h), sauf si le consommateur a donné son consentement préalable.

Pour rappel, la loi du 24 juillet 2020, complétée par le décret précédemment évoqué, a durci les règles pour protéger la vie privée des consommateurs et mettre fin au démarchage téléphonique abusif. En plus de Bloctel, et de la limitation des plages horaires, ces textes mettent en place le principe selon lequel les individus ne peuvent pas être sollicités plus de quatre fois par mois (30 jours calendaires) par voie téléphonique à des fins de prospection par un même professionnel ou par une personne agissant pour son compte. De même, si une personne contactée refuse un démarchage lors d'une conversation, elle ne peut pas être recontactée avant l'expiration d'une période de soixante jours calendaires révolus à compter de ce refus.

"La violation de ces règles est sanctionnée de l'amende administrative prévue à l'article L. 242-16 du Code de la consommation, soit 75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros pour une personne morale", rappelle le site du ministère de l'Économie.