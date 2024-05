Avec les pluies intenses de ces dernières semaines, les limaces s'invitent en très grand nombre dans les jardins et dans les potagers. Quelles sont les bonnes astuces pour s'en prémunir ?

Pas besoin de les chercher très longtemps. Les limaces et les escargots sont partout dans les jardins en ce moment, comme chez Pascal Delannoy, qui passe son temps à les débusquer dans les parterres. "Ça fait depuis 2-3 mois", explique le jardinier, qui estime qu'il devrait y en avoir moins. "Comme il pleut, tous les jours ils sont là", poursuit-il.

Le problème, c'est que ces gastéropodes sont très voraces. Ils mangent tout, des tomates aux courgettes. Bernard Vandemoere, un autre jardinier, est désespéré. "Habituellement je mange de la salade, mais là je n'en ai pas encore mangé une", souligne-t-il, dépité. "Je n'ai jamais connu ça."

Des méthodes naturelles existent

Petites, certes, les limaces n'en sont pas moins dévastatrices. D'autant qu'on les trouve partout : sur les chemins, et aussi sur les pistes cyclables en ville. Résultat, dans les jardineries, les rayons répulsifs sont pris d'assaut. On frôle même la rupture de stocks. "On commence à connaitre des pénuries. Là on a réussi à en retrouver mais la pénurie se prononce et les fournisseurs réaugmentent leurs stocks... pour l'instant", détaille Francis-Xavier Gabriel, responsable du rayon manufacturé chez Les Compagnons des saisons.

Les produits coûtent entre 7 et 13 euros la boîte, mais il existe des méthodes plus naturelles et moins chères. Pascal, par exemple, utilise des coquilles d'œuf ou des coupelles de bière dans les serres. "Elles les attirent parce que c'est sucré. Les limaces tombent dedans et ne savent plus remonter et se noient", explique-t-il.