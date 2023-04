VIDÉO - Les sentiers de randonnée se refont une beauté

Fabienne Moluri et Bruno Giraldi portent leurs chaussures de randonnée. Pourtant, pas de promenade aujourd'hui : ils arpentent le sentier en quête des marques de balisage. "Quand c'est jaune, c'est Promenade Randonnée (PR)", explique Bruno dans le reportage du 13H de TF1 visible en tête de cet article. Les balises blanches et rouges indiquent au contraire les Grandes Randonnées (GR), comme celle menant à Saint-Jacques-de-Compostelle. Deux fois par an, ces baliseurs bénévoles entretiennent les chemins du nord tracés par la Fédération Française de la randonnée.