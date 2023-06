VIDÉO - Limitation des nouvelles constructions : vers un assouplissement de la loi ?

Dans les Côtes-d'Armor, on compte aussi les hectares. À Allineuc, selon le maire, il ne resterait que six permis de construire à délivrer pour les sept prochaines années, y compris pour les commerces. "C'est pour le développement de nos communes, pour nos écoles, pour nos services. Si on ne peut plus développer notre commune en attirant des nouvelles populations, ça met en cause tout l'engagement qu'on a envie de prendre pour nos collectivités", déplore l'élu, Yohann Hervo.

Malgré cet assouplissement de la loi, les députés tiennent à rappeler l'objectif de cette loi : construire deux fois moins d'ici à 2031 et ne construire sur aucune nouvelle surface d'ici à 2050. "On peut toujours construire des logements neufs. On doit le faire avec cette sensibilité de la sobriété", précise Bastien Marchive, député (Renaissance) des Deux-Sèvres.

Pour la construction des grands projets, comme des grandes usines ou des lignes TGV, l'État prévoit tout de même une réserve de 15.000 hectares dans tout le pays.