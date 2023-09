Logements sociaux : le préfet du Val-d'Oise expulse des trafiquants de drogue

Dans son instruction, Gérald Darmanin cite les cas de trafic de drogue, de rodéos urbains, de destructions ou de violences urbaines. Mais attention, selon le droit, l’expulsion n’est possible que pour des actes de délinquance commis à proximité ou dans le logement. Selon certains offices HLM, les directives du gouvernement auront peu d’effets pour les auteurs de violences urbaines. "En aucun cas, on a à intervenir envers nos locataires pour des faits qu’ils auraient commis par ailleurs, par exemple lors d’émeutes. De toute manière, nous n’en avons pas la connaissance et nous n’en avons pas le droit”, clame Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union sociale pour l’habitat et conseillère régionale d’Ile-de-France.