VIDÉO - "Ça va me servir pour payer le permis" : les stages des lycéens professionnels désormais rémunérés

Il y a pire comme bureau. Mathis est en première et vient de débuter son stage chez un constructeur de voilier aux Sables-d'Olonne. Les conditions sont plutôt agréables et il touchera même 100 euros par semaine à partir de l'année prochaine. "Je viens de l'apprendre. Ça va me servir surtout pour me payer le permis de voiture et une partie du permis côtier", se réjouit le jeune homme.