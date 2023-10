VIDÉO - "Très désagréable" : à Marseille, les habitants excédés par les nuisances sonores

Moteurs pétaradants, sirènes et klaxons irritants ou groupes électrogènes assourdissants... Des nuisances sonores propres aux zones urbaines et qui ont le don de nous rendre fous. À Marseille, ces bruits tonitruants sont tous réunis sur le carrefour du centre-ville où la cacophonie exaspère les habitants. "C'est très désagréable, car on aimerait bien pouvoir déambuler, d'autant que des bancs ont été mis, mais on ne le fait pas volontiers", répond une personne sollicitée dans le reportage du JT de TF1 ci-dessus. "C'est fatigant et on s'en rend compte après coup, quand on est au calme", ajoute une autre.

Les nuisances sonores sont le lot quotidien des riverains. Pour les identifier, la métropole s'est équipée de six balises. "Ça sert à caractériser la gène que la population peut ressentir au quotidien", précise dans le sujet Aurélie Stoerkel, chargée d'études pour Atmosud. Trafic routier, transport en commun, activité du port... rien n'échappe à ce microphone.