VIDÉO - "Ils ont raison !" : à Marseille, la gare déborde d'ordures et la grève s'étend

Cet été, ce sont les photos de poubelles que prennent les touristes en arrivant à la gare Saint-Charles. Premières réactions : "C'est dégueulasse et puis c'est honteux de voir ça dans une grande ville" ; "Ils n'ont pas honte que les étrangers viennent et voient toute cette m... ?" ; "Je suis furieuse de voir ce genre de chose. La réputation de la ville, qui n'est déjà pas extraordinaire, en pâtit". En pleine saison touristique, les voyageurs ont envie de fuir. "Je viens de Belgique et je suis sidéré de voir des poubelles qui traînent partout comme ça dans la rue et dans la gare. Ça donne envie de partir tout de suite".