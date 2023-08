VIDÉO - Marseille : pourquoi la gare Saint-Charles croule (encore) sous les poubelles

En grève depuis le 1er août, les agents disent ne pas avoir reçu l’intégralité de leur salaire du mois de juillet. "Ils diront qu'ils nous ont payés, mais nous on vous dit que jusqu'à aujourd'hui, certains ont toujours zéro euro de versement de la part de l'entreprise. Et les comptes bancaires parlent d'eux-mêmes. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas reçu de bulletin de paie. Moi-même, il me manque de l'argent", assure Houria Hari, élue CES Union syndicale Solidaires à Laser Propreté Marseille, 8e.

Dans un communiqué, la direction de Laser Propreté affirme le contraire. "Tous les salaires avaient été payés à bonne date le 31 juillet 2023", peut-on lire.

Les agents, eux, souhaitent poursuivre la grève dans les prochains jours. Contactée, la direction n’a pas répondu à nos sollicitations.