VIDÉO - Pas de clim ? Les astuces pour rafraîchir quand même votre maison

Serviettes et draps mouillés peuvent être suspendus aux fenêtres pour absorber la chaleur. Et comme sa maison est exposée plein sud, Audrey ferme ses volets avant d’aller travailler. "Ça garde la fraîcheur toute la journée. Ça permet qu’il ne fasse pas 40 degrés quand je rentre le soir du travail. On va rester sur du 26 degrés, ce qui est plus supportable", poursuit-elle.

Direction le magasin de bricolage pour plus de conseils. Ici, les ventilateurs sont vendus entre 20 et 100 euros. Pour les rendre plus efficaces, il suffit de placer un récipient rempli de glaçons devant. "L’air projeté sur l’eau va créer une sensation de fraîcheur dans la pièce", affirme Pierre Courbois, le directeur du magasin.