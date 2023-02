VIDÉO - Pourquoi la Méditerranée a-t-elle baissé de 30 cm en quelques jours ?

À vrai dire, ce phénomène n’a rien d’exceptionnel. À cette période de l’année, comme la température est plus froide, l’eau se contracte. Généralement, son niveau recule de seulement une petite dizaine de centimètres. Alors, comment expliquer une telle amplitude ? C’est lié à la présence d’un anticyclone au-dessus du bassin méditerranéen, dont les hautes pressions accentuent l’ampleur du recul.

"Cette forte pression atmosphérique vient appuyer sur la Méditerranée et donc, on a des niveaux d’eau qui baissent très légèrement", explique au micro de TF1 Jean Imbert, chef prévisionniste à Météo-France. À cela, s’ajoute un autre facteur, la faible pluviométrie de ce début d'année qui provoque un déficit d'apport d'eau douce et amplifie d'autant ce phénomène.