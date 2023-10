VIDÉO - Micheline, championne de sprint... à 82 ans !

Il faut dire que ce petit bout de femme d'1,49 mètre a un tempérament hors norme. Celui d'une championne de France tout simplement. "Non seulement elle vient de gagner le championnat de France à Châteauroux, mais elle a battu ce record de France, ce qui veut dire que personne, dans la catégorie qui est la sienne, les plus de 80 ans, n'a jamais couru aussi vite", explique son entraîneur Jean-Luc Edeline. Peut-elle encore progresser ? L'intéressée n'a pas (encore) la réponse. "Ça dépend comment on se trouve. Et puis, c'est comme tout le monde, il y a un an de plus chaque année", dit-elle.

Mais comment faire mieux que 21,77 secondes au 100 mètres ! Difficile en effet de réaliser que Micheline court à 18 km/h. C'est une telle performance qu'aux Championnats d'Europe, le mois dernier, la catégorie 80-85 ans ne comptait que six athlètes, dont Micheline. Elle est revenue avec une quatrième place et un souvenir indélébile : porter les couleurs de la France à presque 82 ans. "Je n'ai même pas pensé à mon âge. Tout ce que j'ai pensé, c'est que j'avais le maillot sur moi, le maillot de l'équipe de France, que je représentais la France. Et puis voilà", assure-t-elle.