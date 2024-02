VIDÉO - Missak et Mélinée Manouchian : des héros de la résistance au Panthéon

Missak et Mélinée Manouchian feront leur entrée au Panthéon ce mercredi soir. Apatrides et survivants du génocide arménien, ils s'étaient engagés dans la résistance française. Les membres de "l'Affiche rouge", des étrangers habités par une haute idée de la France et fusillés pas les Nazis en 1944, seront aussi honorés lors de la cérémonie.

Aucun droit à l'erreur, chaque pas est répété depuis plusieurs jours. Pour porter le cercueil jusqu'au Panthéon, des soldats de la Légion, des étrangers, comme Missak Manouchian, prêts au sacrifice ultime pour la France. Missak Manouchian, rescapé du génocide arménien, débarque en France à l'âge de 19 ans. Poète et militant communiste, accusé par l'occupant nazi d'avoir organisé 56 attentats et fait 150 morts, il s'engage dans la résistance à la tête d'un groupe de Franc-tireurs et partisans, tous immigrés comme lui.

"C'est la nécessité du moment avec la montée des fascismes qui fait qu'il prendra les armes"

Le 21 février 1944, Missak Manouchian et 21 de ses camarades sont fusillés dans la clairière du mont Valérien. Leurs visages sont alors placardés dans toute la France sur la célèbre "Affiche rouge". C'est un document de propagande qui a inspiré un poème d'Aragon, à la manière d'un message à Mélinée, l'épouse de Missak, avec qui il entrera ce mercredi au Panthéon pour sa bravoure. "De prime abord, il ne comptait pas prendre les armes et ôter la vie d'un autre homme. C'est vraiment la nécessité du moment avec la montée des fascismes qui fait qu'il prendra les armes", explique Katia Guiragossian, petite-nièce de Missak et Mélinée Manouchian.

Par deux fois, Missak Manouchian, a demandé la nationalité française. Ses demandes ont été refusées. Mort apatride, son nom sera désormais gravé pour l'éternité, aux côtés de ceux de Jean Moulin ou Victor Hugo, dans le temple des héros Français.