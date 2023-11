VIDÉO - "Moins stressant qu'à Paris" : le permis de conduire, plus facile à la campagne qu'en ville ?

Élisabeth Borne a annoncé que l'âge du permis de conduire serait avancé à 17 ans, à partir du 1er janvier 2024. De nombreux candidats choisissent de déserter les villes pour le passer à la campagne. Les disparités géographiques sont importantes, avec des délais et des taux de réussite très différents d'un département à l'autre.

À Verdun, dans la Meuse, les routes sont larges, avec peu de circulation : le cadre rêvé pour apprendre à conduire. "On sort assez facilement de l'agglomération, donc ça permet au candidat, même s'il est stressé, d'être tout de suite sur une partie plus cool", explique au 20H de TF1 Florian Quinquet, enseignant de la conduite à l'auto-école Groshens.

Dans ce département, le taux de réussite dépasse les 63 %, soit cinq points de mieux que la moyenne nationale. Autre avantage, avec les routes tranquilles, la pratique de la conduite accompagnée est souvent favorisée. "Ça vient renforcer l'expérience du candidat et ça se ressent dans le taux de réussite", ajoute l'instructeur.

Le stress des grandes villes

De plus en plus de candidats qui veulent passer leur permis de conduire désertent les grandes villes pour les campagnes, où les conditions de circulation et les délais sont plus favorables. D'importantes disparités géographiques existent toutefois d'un département à l'autre. En Meurthe-et-Moselle, la situation est ainsi toute autre que dans la Meuse. Le taux de réussite n'atteint que 48,5 %, soit quinze points de moins que dans la Meuse.

Embouteillages, vélos ou motos... Dans les villes, les difficultés s'accumulent pour les candidats. "Le niveau de difficulté est compliqué", reconnaît Youcef Chtioui, instructeur à Nancy. "C'est stressant", confie l'une de ses élèves. Autre difficulté dans le département : le manque d'inspecteurs, avec un pour 1.319 candidats. Dans la Meuse, il y en a un pour 894 candidats. Ce qui joue sur le nombre de places d'examens. "On en a à peu près 17 par mois, et il nous en faudrait 40", explique Stéphane Lambert gérant d'une auto-école nancéienne.

À l'agence "Permis en Province", dans le 12ᵉ arrondissement de Paris, tous les élèves passent leurs permis en province, dans des auto-écoles partenaires. Prix du forfait : de 1.300 à 3.200 euros, selon le nombre d'heures de conduite. L'hébergement et les transports sont compris. "On a des candidats qui n'ont même pas encore commencé leur formation sur Paris, et qui veulent faire l'intégralité de leur formation en province parce qu'ils savent que le taux de réussite, les délais sont beaucoup plus simples qu'en région parisienne", détaille Aryé Bismuth, le gérant de l'agence.

"Ce qui m'attire, c'est le côté moins stressant qu'à Paris. On est en train d'apprendre et les gens nous klaxonnent, ça fait monter le stress", explique l'une des candidates. À Paris, le taux de réussite est en effet six points en dessous de la moyenne nationale. Chaque année, environ 2.000 candidats quittent la région parisienne pour passer leur permis de conduire en province.