VIDÉO - Mont Blanc : les images spectaculaires du sauvetage de haut vol de trois alpinistes

Aussi spectaculaire soit-elle, une telle opération n'en est pas moins relativement courante en haute montagne, puisqu'une centaine sont recensées par an rien qu'au Mont-Blanc, notamment à l'approche de l'été. "C'est un début d'été relativement ensoleillé, la montage est en bonne condition, donc on n'a pas mal d'interventions", explique Major Yann Gérome, gendarme secouriste au PGHM de Haute-Savoie, Chamonix. "Depuis deux semaines, on est amenée à en faire une dizaine par jour", indique-t-il.

Ce week-end déjà, le 20H de TF1 relayait en effet les images d'une opération similaire menée dans des conditions exceptionnelles sur la cime du mont Blanc. Sportifs aguerris, deux alpinistes français, âgés de 25 et 26 ans, s'étaient retrouvés en grande difficulté lors de leur ascension après une soudaine dégradation météorologique.