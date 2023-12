VIDÉO - Montagne : nous avons suivi un entrainement des chiens d'avalanche

En montagne, plusieurs stations vont ouvrir ce week-end. L'occasion de rappeler le rôle essentiel des pisteurs-secouristes et de leurs chiens. TF1 a suivi l'un de leurs entrainements.

Dans l’Isère, à 3200 mètres d'altitude, sur un domaine skiable, imaginez qu'une avalanche se déclenche. Les chiens sauveteurs utilisent alors leur odorat pour localiser la ou les victimes, comme dans l'exercice filmé par notre caméra, dans le reportage visible en tête de cet article. "Là où on a le plus de chance de survie, c’est aux alentours de quinze minutes. Il peut y avoir des miraculés à 1h45, mais c’est vraiment des cas rares", explique Fabrice Benevent, formateur à l’ANEMA, l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches.

En France, 150 personnes exercent le métier de pisteur-secouriste. À leurs côtés, un chien sauveteur, qui n’est guidé que par la voix de son maître. Nous faisons le test dans les conditions d'un exercice : deux personnes bloquées sous la neige. Il aura fallu à peine 20 secondes au canidé pour nous trouver.

"Le jour où le chien nous sort quelqu’un de vivant, ça va être la récompense de tout ce qu’on a fait, tout ce travail. Et ça, c’est vraiment le Graal. Même un grand gaillard comme moi, je pense que j’aurai la larme à l’œil", affirme Pascal Dufour, pisteur-secouriste dans Les Deux Alpes (Isère).

Grâce à ces héros à quatre pattes, 65% des victimes d’avalanche sont retrouvés.