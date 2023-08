VIDÉO - Cette piscine municipale est la plus écologique de France

C'est la piscine la plus écologique qui soit, et l'une des rares en France ouvertes au public ! À Montignac-Lascaux, en Dordogne, terminé le chlore et les produits chimiques ! Dans ce bassin municipal d'un nouveau genre, ce sont des plantes qui se chargent de filtrer l'eau, lui donnant ainsi une jolie teinte émeraude. Du côté des baigneurs présents ce jour-là, le concept fait en tout cas l'unanimité. "On a la chance de ne pas avoir le chlore sur la peau et dans les narines quand on nage. Donc, c'est bien agréable. Parfois, quand il n’y pas grand monde, on entend des grenouilles... il y a des libellules. Enfin voilà, c’est top !", témoigne, tout sourire, une jeune femme, dans le reportage de TF1 visible en tête de cet article.