VIDÉO - "Insupportable" : comment expliquer la prolifération de moustiques en plein mois d'octobre ?

Pour comprendre cette présence de moustiques qui n'en finit pas malgré l'automne, il faut tourner son regard vers le thermomètre. À Paris, par exemple, il faisait déjà 23°C. Plus au sud, à Millau, 30°C ont été enregistrés dans l'après-midi. Des températures supérieures de 10 à 12°C par rapport aux normales de saison. "Plus la température est importante, plus la vitesse de développement des larves sera importante. Avec ce temps quasi estival, on est face à des conditions optimales pour la prolifération des moustiques", nous explique Christophe Paupy, entomologiste et directeur de recherche à l'IRD.

Conséquence de cette chaleur durable et tardive, la période d'activité des moustiques s'est allongée. De mai à octobre, elle est progressivement passée d'avril jusqu'à fin novembre. Si bien que, dans les pharmacies, les produits répulsifs sont demandés presque tout au long de l'année. "On continue, au mois d'octobre, à commander des anti-moustiques, ce qui n'était pas le cas les années précédentes", assure Emena Tounsi, pharmacienne dans la capitale.