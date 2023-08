VIDÉO - Moustique tigre : 71 départements touchés, comment éviter la prolifération ?

Silencieux avec leurs rayures noires et blanches, ils piquent même pendant la journée. Les moustiques tigres peuvent devenir un cauchemar pendant l'été. "Ils sont petits, on ne les voit pas et c'est vraiment pénible", témoigne un homme rencontré par les équipes de TF1. "J'habite près du lac, il y en a plein. On est piqué tout le temps", se plaint une autre passante dans la vidéo en tête de l'article.

À Aix-les-Bains (Savoie), ces nuisibles ont envahi le centre-ville et les parcs. Pour éviter leur prolifération, des agents conseillent les habitants. Il faut tout d'abord identifier la cause de leur présence, très souvent liée aux eaux stagnantes, lieux de vie privilégiés des moustiques.

Ils se trouvent dans "tout ce qui est cuve de récupération, ça peut être tout et n'importe quoi tant que ça contient de l'eau", explique Benjamin Thobois, agent de prévention à l'EID Rhône-Alpes (Entente interdépartementale pour la démoustification)

Chez une famille rencontrée par les équipes de TF1 dans la vidéo ci-dessus, des centaines de larves baignent dans la cuve, comme on peut le voir sur les images. Il faut traiter rapidement, car le moustique tigre se reproduit très vite. "Une femelle peut pondre jusqu'à 150 œufs, six fois au cours de sa vie", indique Benjamin Thobois.