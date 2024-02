VIDÉO - Nouvel an chinois : à quoi correspond le signe du dragon de bois

Le Nouvel an chinois sera célébré ce samedi. Ce sera le début de l'année du dragon de bois. Un animal imaginaire extrêmement populaire.

L'année du dragon débute ce samedi. Cet animal est censé apporter créativité et chance. Des douze signes de l'astrologie chinoise, le dragon est le seul animal imaginaire. Très populaire, il est le symbole du pouvoir, de la prospérité et du succès. Cette année, il est associé au bois. Cela lui apporte qu'autres qualités telles que la sérénité, la douceur et l'empathie.

Découvrez chaque jour la Carte Blanche de Monique Younès dans "Bonjour ! la Matinale TF1". Vous pouvez voir en direct ou revoir la chronique sur TF1 Info et en streaming sur TF1+.