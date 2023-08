VIDÉO - "On n'a plus rien" : le désarroi des sinistrés de l'incendie à Saint-André dans les Pyrénées-Orientales

Le neveu des propriétaires est revenu le premier sur les lieux. Il ne reste que les arbres brûlés et quelques murs calcinés. Un constat douloureux pour Sandra et Franck, leur logement venait d'être rénové. En larmes, Sandra ressasse : "on n'a plus rien, on avait tout, il y avait des affaires de mes parents, nos voyages, notre vie de 30 ans, notre bonheur, c'était notre havre de paix."