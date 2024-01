VIDÉO - "On ne lâchera rien" : à Agen, les agriculteurs déterminés à tenir les barrages jour et nuit

Le décès d'une agricultrice et sa fille âgée de 14 ans, percutées par une voiture, pousse les agriculteurs à amplifier leur mobilisation. Alors, comment durer ? Comment s'organiser pour tenir les barrages jour et nuit ? Une équipe du 13H de TF1 a interrogé des manifestants sur l'autoroute A62, au niveau d'Agen.

C'est le premier mouvement de la journée. Des dizaines de tracteurs quittent leur camp de base sur l'autoroute, direction Agen (Lot-et-Garonne). Quatre ronds-points doivent être bloqués pour la matinée. Raphael Sanches, ouvrier agricole, a bien l'intention de se faire entendre des décideurs. "On essaie de se faire entendre et, eux, il faut qu'ils nous comprennent. Si ça ne marche pas dans les deux sens, on restera là le temps qu'il faut jusqu'à ce qu'on ait des réponses concrètes", déclare-t-il.

Depuis lundi, ils sont des centaines, viticulteurs, éleveurs, céréaliers ou maraîchers, à occuper l'autoroute et à y dormir. Mardi soir, Raphael avait tout prévu pour sa deuxième nuit. "Il faut être présent coûte que coûte, on ne lâchera rien", dit-il.

Autour du feu de camp, chacun a une revendication. "Les centrales d'achat augmentent leurs marges. Un kilo de pommes part à 36 centimes sorti du champ, vous allez 20 kilomètres plus loin sur l'étal de Leclerc ou d'Intermarché, ça coûte 2,90 euros ou 3, 50. Alors les gens, ils ne peuvent pas en bouffer et nous, on ne peut pas en vivre", dénonce dans la vidéo du 13H de TF1, Florian Miossec, viticulteur dans le Lot-et-Garonne. Au petit matin, le petit-déjeuner est offert par des entreprises locales. Beaucoup se relayent pour s'occuper des exploitations. "Tout le monde est motivé", affirme une agricultrice. Leur organisation est basée sur la solidarité, signe que la mobilisation ne risque pas de faiblir.