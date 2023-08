VIDÉO - "On peut appeler ça un climat saharien" : à Banyuls, les vendanges commencent et les viticulteurs désespèrent

Changer d’optique pour sauver les exploitations agricoles. Dans la plaine du Roussillon, Patrick Mauran, viticulteur, a une idée. En basse altitude, la pluie manque. Selon lui, la solution serait de déplacer les vignobles dans les montagnes. “Souvent les pluies se chargent au niveau du Canigou et ensuite, au long de la journée, elles se déversent le long du Vallespir, et donc on a des parties ou forcément, on a un petit plus d’eau qu’ici, et pour nous, culture de la vigne, ça peut largement suffire”, déclare-t-il.