VIDÉO - "On s'habitue un peu au chaos" : les centres-villes perturbés par les manifestations

Depuis plus d’un mois, la ville vit au rythme des manifestations, des blocages en tout genre, et souvent des dégradations. Le reste du temps, le cœur de Rennes est peu fréquenté. Dans les rues, on voit des vitrines cassées, des arrêts de bus brisés et des distributeurs de banque inutilisables. Une bonne partie des commerces se sont barricadés. C'est le cas d'Angelina Simon qui, dans son centre de bronzage, ne voit plus le jour depuis quatre semaines.