VIDÉO - Elle contrôle 1500 voitures par heure : on vous embarque à bord de la "sulfateuse à PV"

Jusqu'à présent, seul un Villeurbannais sur deux s'acquittait de son stationnement. Désormais, on compte 800 verbalisations par jour, ce que ne pouvait pas réaliser les agents municipaux. "Chaque brigade était capable de contrôler jusqu'à 300 places par jour. Aujourd'hui, on a un véhicule qui est capable de contrôler sur une journée la totalité des 6000 véhicules. Donc 100% des places payantes", précise Pauline Schlosser, adjointe en charge des déplacements, de la mobilité et du stationnement à la mairie de Villeurbanne.

Ce véhicule ne laisse personne indifférent, alors il faut répondre aux interrogations des riverains et tenter de convaincre. "Les gens qui n'ont pas de garage sont obligés de se mettre dans la rue et ça va leur coûter cher", déplore une retraitée. Quand une automobiliste estime qu'il n'est "plus possible d'y échapper". "Parfois, on est cinq minutes en stationnement et on se fait aligner", accuse-t-elle. Mais, il y a aussi des réactions plus violentes. "Quand c'est que des insultes et des crachats, ça va. Mais quand on commence à vous lancer des canettes ou des bouteilles, là, c'est un peu plus problématique", assure Jilali Bousabaa.