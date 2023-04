VIDÉO - "Oups" : quand l'écriture intuitive vous fait envoyer un drôle de SMS

Il vous est probablement déjà arrivé d'envoyer des messages écrits contenant des erreurs. "Oui, ça arrive, quand on tape trop vite", nous répond une jeune femme dans le reportage visible en tête de cet article. Une autre admet, amusée, qu'il lui est arrivé la même chose, de manière "assez gênante". Une autre encore envoie "énormément" de ce type de messages.

Et pour cause : avec les nouveaux téléphones, c’en est fini des claviers classiques, remplacés par des claviers tactiles et intuitifs. Autrement dit, lorsque vous tapez un mot, la plupart du temps le téléphone se propose de le finir lui-même. Ce qui donne parfois lieu à une ribambelle de messages parfaitement improbables.