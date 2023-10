VIDÉO - Panne géante d'Internet : une commune paralysée pendant 24 heures

Et ce d'autant plus que la panne n'a pas épargné les distributeurs de billets qui se sont retrouvés hors service. Plus inquiétant encore, des services et notamment une maison de santé, sont restés injoignables tout au long de la panne, soit 24 heures environ. "Les patients qui ne sont pas en mesure de se déplacer et qui sont malades sont dans une situation où ils n'ont aucune solution", s'alarmait de son côté le Dr Anne Faric, médecin généraliste dans notre reportage.

À la mairie, certains services se sont, eux aussi, retrouvés à l'arrêt, face à des situations potentiellement invraisemblables. "Si j'ai un décès, ce n'est pas sûr que je puisse l'enregistrer parce qu'il faut le certificat de décès et la plupart des certificats sont électroniques maintenant", rappelait pour sa part une secrétaire de mairie.