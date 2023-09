Visite du pape François à Marseille : transformer le Vélodrome en cathédrale, un défi technique et logistique

Transformer le stade Vélodrome en cathédrale, une prouesse technique qui était encore impensable il y a quelques mois. C'est là que le pape François doit célébrer une messe ce samedi. Moins de 48 heures avant, le XV de France fêtait sa victoire contre la Namibie sur la même pelouse devant plus de 60.000 spectateurs. Dès le coup de sifflet final, 180 techniciens sont donc aussitôt entrés en action.

"Ils doivent livrer ça en une journée, ce qui est assez inédit. Normalement, on a une semaine de montage pour un concert. Là, on monte tout en une journée et une demi nuit", explique Yann Augereau, le directeur des opérations, dans le reportage du JT de 20H à retrouver en tête de cet article.