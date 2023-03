VIDÉO - Papiers d'identité à refaire : pourquoi la galère continue

Avant d'être appelés au guichet, les Bordelais doivent s'armer de patience, comme on peut le constater dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Pour obtenir un rendez-vous à la mairie, Marcel a dû attendre presque un an. Avec le retour des beaux jours, les Français pensent aux voyages, et se demandent si leurs passeports sont à jour. La demande, déjà élevée depuis la fin de la crise du Covid, explose, et les délais s'allongent. Peut-on espérer obtenir le précieux sésame avant l'été ?