Papiers d'identité : combien de temps faut-il désormais pour refaire son passeport ?

En 2023, il fallait en moyenne 66 jours d'attente pour obtenir un passeport ou une carte d'identité. Le gouvernement avait promis de réduire ce délai en investissant dans de nouvelles machines. Cet engagement a-t-il été tenu ?

Les rendez-vous se succèdent sans interruption. À Chatou, dans les Yvelines, les trois guichets consacrés aux cartes d'identité et aux passeports tournent à plein régime. En 2023, au printemps, il fallait jusqu'à cinq mois pour obtenir un premier rendez-vous. Aujourd'hui, le délai s'est raccourci à un mois. Comment expliquer cette amélioration ? La mairie a notamment revu son organisation.

724 nouveaux appareils biométriques déployés

Partout en France, des situations similaires : à la sortie du Covid, les services étaient saturés. Depuis, le délai pour obtenir un rendez-vous a diminué au niveau national. Il est passé de 66 jours il y a un an, à seulement 16 aujourd'hui. Des délais encore plus courts qu'avant le Covid, obtenus notamment grâce au déploiement de 724 nouveaux appareils biométriques, indispensables à l'enregistrement des empreintes. Ils s'ajoutent aux 5000 déjà en place.

Verneuil-sur-Seine, en région parisienne, en reçu l'un de ces appareils pour la première fois au mois de janvier 2024. En trois mois, la mairie a déjà distribué plus de 1200 titres d'identité. "On est quand même une commune de plus de 16.000 habitants donc c'était nécessaire d'avoir ce dispositif. Ça a désengorgé les autres communes", détaille Aline Boutin, responsable du pôle citoyenneté à la mairie.

Si la situation s'améliore, un conseil tout de même : prenez rendez-vous dès maintenant pour être sûr de pouvoir partir en vacances cet été.