VIDÉO - Paris : les montagnes de déchets ne vont pas disparaître tout de suite

Depuis 22 jours, Ivette, une commerçante parisienne, guette en vain le passage des camions poubelles. Les déchets s’entassent dans la rue, devant son salon de coiffure. Pour elle, la suspension de la grève est une bonne nouvelle : "Ce sera plus agréable pour les odeurs. Et surtout pour les mamans avec les poussettes". "Il est temps, ça devient insalubre, moi ma fille est à la crèche ici et ça commence à devenir un peu sale", confirme un papa en pointant un tas de déchets.

Pourquoi la grève est-elle suspendue à Paris, à partir de mercredi ? Dans un communiqué, la CGT explique : "Nous n’avons presque plus de grévistes. C’est pour cela que nous suspendons notre mouvement de grève et de blocage." Avant d'ajouter : "Aux salariés toujours en grève et en lutte, nous leur disons à bientôt, nous allons ressurgir…"