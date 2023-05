VIDÉO - Patrouille de France : à 70 ans, la "Grande Dame" fait toujours rêver

À travers ses ambassadeurs, l'armée de l'Air et de l'Espace veut faire rêver et séduire, comme avec les lycéens, invités à un baptême de l'air dans un avion de transport de troupes. Pour Vianney, 15 ans, c'est le tout premier décollage de sa vie, la première fois qu'il voit la terre d'en haut. Hanoi, elle, est candidate au brevet d'initiation aéronautique, et savoure ces instants avec des professionnels. Les pilotes l'invitent même dans la cabine, pour conforter sa détermination à devenir l'une d'entre eux.