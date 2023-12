VIDÉO - Permis de conduire dès 17 ans : ce qui va changer le 1ᵉʳ janvier

À partir du 1ᵉʳ janvier 2024, on pourra passer le permis de conduire dès l'âge de 17 ans. De nombreux jeunes attendent cela avec impatience. En particulier dans les zones rurales, où les jeunes cherchent des facilités pour se rendre au lycée.

Devant un lycée professionnel du Pays basque, nombreux sont les parents, chaque jour, à devoir accompagner leur enfant presque majeur. Avoir un permis de conduire dès 17 ans sera possible d'ici à quelques jours. Au 1ᵉʳ janvier 2024, un adolescent de 17 ans pourra passer le permis, en conduite accompagnée ou classique, et après avoir obtenu le précieux sésame, il pourra enfin conduire seul.

À partir du moment où un élève a réussi son examen de permis de conduire, c'est qu'il est apte à conduire. Fabien Arènes, moniteur d'auto-école

Depuis l'annonce de l'abaissement de l'âge légal pour passer son permis, les candidats se bousculent. C'est une aubaine pour Maceo Deligny, interne en filière professionnelle. Cela lui faciliterait l'accès au stage et lui permettrait de gagner en autonomie, car il vit à 40 kilomètres. Ce vendredi-là, il finit les cours à 13 h 30. Mais il doit attendre trois heures que sa mère termine de travailler pour le ramener en voiture.

C'est toute une organisation pour la famille. À 18 heures, presque cinq heures après la sortie des cours, ils sont enfin chez eux. "Le permis à 17 ans, c'est quelque chose qui pourrait vraiment nous aider", s'impatiente la mère de famille dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article.

La conduite accompagnée est un gage d'expérience pour Fabien Arènes, moniteur d'auto-école. "À partir du moment où un élève a réussi son examen de permis de conduire, c'est qu'il est apte à conduire, explique-t-il avant d'ajouter : "Qu'il ait 17 ans ou 25 ans, je ne vois pas tellement le changement". Pour lui, les adolescents trouvent déjà des alternatives plus dangereuses pour se déplacer. "À 14 ans, ils sont de plus en plus à conduire des voitures sans permis et le problème, c'est qu'ils n'ont pas le Code de la route", poursuit-il.

À 17 ans, un mineur titulaire du permis est responsable pénalement d'un accident qu'il aurait provoqué. En revanche, la responsabilité financière incombe aux parents jusqu'à sa majorité.