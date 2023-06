VIDÉO - Permis de conduire : pourquoi les délais pour passer l'examen sont si longs

Des élèves que le 20H de TF1 a filmées viennent juste de passer leur permis de conduire. Deuxième tentative pour Iris, qui a dû attendre six mois entre ses deux examens, et elle n'est pas optimiste. "J'ai fait quelques erreurs, des erreurs bêtes. Après six mois, on oublie comment on conduit, nos habitudes, on ne sait plus comment faire, on est stressé", confie-t-elle.