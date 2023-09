VIDÉO - "Personne ne bouge" : la colère des habitants de l'immeuble HLM fissuré à Martigues

Ils attendent depuis cinq jours dans un centre social avec leurs voisins. Jean-Claude et Claudine ne réalisent toujours pas. En pleine nuit, le 9 septembre, ils ont dû quitter leur appartement en urgence, en voyant leurs murs se fissurer d'un seul coup. "Je vous garantis que lorsque vous êtes dedans, le plancher tremble, vous pensez à foutre le camp", témoigne un habitant. "Ce sont les voisins qui nous ont alerté pour partir, j'étais habillée en chemise de nuit courte, je me suis habillée comme j'ai pu et j'ai dit à mon mari : 'vite, vite, habille-toi' et on est partis", relate une autre locataire dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article.