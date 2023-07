Peut-on interdire mon chien sur la plage ? Le 20H vous répond

Peut-on interdire mon chien sur la plage ?

Oui, sauf si c’est un chien d’aveugle. De nombreuses mairies refusent l’accès aux chiens sur la plage. Il y a toutefois des dérogations : avant de partir en vacances, vous pouvez appeler l’office de tourisme ou vérifier sur le site plages.tv qui les recensent toutes.

Comment trouver une bonne solution de garde pour mon chien/ou mon chat en vacances ?

Si personne ne peut garder votre chien ou votre chat à la maison, il y a toujours les solutions classiques : le "dog sitter" ou le "cat sitter", voire la pension… Comptez en moyenne 12 à 30 euros/jour. Mais vous pouvez aussi, grâce à certains sites internet, vous mettre en relation avec d’autres propriétaires d’animaux et vous arranger entre eux. Par exemple, je confie mon chien en juillet, et en échange, je prends soin de leur chat en août. Vous ne paierez rien si ce n’est, parfois, l’inscription sur la plateforme. Enfin, autre solution et elle est très en vogue : celle qui consiste à accueillir gratuitement des gens chez vous, pendant vos vacances. Si, en échange, ils prennent soin de votre animal et vous arrosent les plantes au passage…

Est-il légal d’interdire un animal de compagnie dans une location saisonnière ?

Oui ! Le propriétaire peut interdire la présence de votre animal de compagnie. C’est écrit dans la loi. Mais sachez que même s’il l’accepte, vous serez toujours responsable de lui. Un tapis griffé, un canapé taché... c'est vite arrivé. C'est vous qui devrez payer pour la réparation.